بعد اختفاء سنوات.. أحدث ظهور للفنانة عبلة كامل بعد العودة من العمرة مع شاب يُثير حيرة الجمهور.. هل هو نجلها؟

كتب امير فتحي في الأحد 9 أكتوبر 2022 12:50 مساءً - تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة القديرة عبلة كامل بعد أدائها مناسك العمرة برفقة شاب غير معلوم للجمهور

وبعد البحث عن الشاب الذي رافق الفنانة الكبيرة في تلك الصورة المتداولة، تبين أنه المهندس “محمود” زوج إبنتها فاطمة والذي كان في استقبالها في المطار فور عودتها من الأراضي المقدسة.

ولاحظ الجمهور أن ملامح الفنانة لم تتغير بابتسامتها المعهودة وعفويتها التي اشتهرت بها، وانهالت التعليقات عليها مطالبين إياها بالعودة من جديد للشاشة وانهاء فترة العزلة التي ابتعدت عنها تمامًا عن الأضواء.

أحدث ظهور للنجمة “عبلة كامل” أثناء عودتها من العمرة مع زوج إبنتها

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة تزامناً مع عيد ميلادها، الذي يحتفي به الجمهور المصري والعربي.

الشائعات تلتف حول عبلة كامل بعد غيابها عن الساحة الفنية

وكان زوجها السابق ووالد ابنتيها الفنان أحمد كمال قد أكد من قبل في تصريحات صحفية أنها تتمتع بصحة جيدة، ولا تفكر نهائيا في اعتزال الفن.

وعن سبب غيابها قال: “عبلة في مرحلة سكون لاختيار عمل يليق بمشوارها الفني، إلى جانب أن فترة (فيروس كورونا) جعلتها تفضل الابتعاد قليلا، وستعود قريبا لجمهورها إذا وجدت العمل الذي يستفـز ها.

وكانت الشائعات قد رددت إصابتها بمرض السرطان وهو ما نفاه أحمد كمال، ونفته أيضًا وقتها الإعلامية لميس الحديدي التي أكدت أن هناك مكالمة هاتفية طويلة جمعتها بعبلة كامل أكدت فيها أن صحتها طيبة.

وكانت الشائعات قد رددت إصابتها بمرض السرطان وهو ما نفاه أحمد كمال، ونفته أيضًا وقتها الإعلامية لميس الحديدي التي أكدت أن هناك مكالمة هاتفية طويلة جمعتها بعبلة كامل أكدت فيها أن صحتها طيبة.

مشوار عبلة كامل الفني:

فاطمة كشري في لن أعيش في جلباب أبي، وجليلة في حديث الصباح والمساء، وخالتي فرنسا، هي عسلية في فيلم كلم ماما، وأخيراً هي الحاجة نصرة في سلسال الدم، إنها الفنانة القديرة الجميلة عبلة كامل صاحبة الوجه البشوش وخفة الظل والأدوار المتألقة.

ولدت عبلة كامل في 17 من شهر سبتمبر وذلك في عام 1960 ولذلك فهي تبلغ من العمر 61 عام وبرجها الفلكي هو برج العذراء.

اسمها الكامل هو عبلة كامل محمد عفيفي وهي من مواليد قرية نكلا العنب مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

درست عبلة كامل في كلية الآداب وتخرجت من قسم المكتبات وذلك في عام 1984، وفي عام 1985 شاركت مع المخرج الكبير يوسف شاهين في فيلم “وداعًا بونابرت”.

كانت بدايتها على مسرح الطليعة وقدمت مع محمد صبحي المسرحية الشهيرة “وجهة نظر” والتي حققت نجاحًا كبيرًا،

زيجات عبلة كامل:

تزوجت عبلة كامل من الفنان أحمد كمال ورزقت بابنتيها زينب وفاطمة ثم انفصلت عنه وتزوجت من الفنان الراحل محمود الجندي وانفـصلت عنه أيضًا.

وارتبطت الفنانة عبلة كامل بالفنان أحمد كمال من خلال عملها معه على خشبة المسرح، نشأت قصة حب بينهما وتمت خطبتها في عام 1979 وبعد أن أنهت دراستها تم الزواج ورزقت في عام 1986 بابنتيها التوأم فاطمة وزينب.

بدأت عبلة كامل تشتهر من خلال عملها في السينما والتلفزيون والمسرح ولكن ظل أحمد كمال يقدم أعمالاً مسرحية واختلفت الأمور بينهما وحدث الانفصال.

وفي أحد اللقاءات مع الفنان أحمد كمال صرح عن سبب انفصاله عنها فقال: “أنا وعبلة بدأنا مع بعض، بس رحلتها كان إيقاعها أو ظروفها مشيت أسرع في الشغل وأنا كنت بتاع مسرح أساسًا، لكن نجوميتها مكنتش هي السبب في انفـصالنا”.

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