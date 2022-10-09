بلحية طويلة وملامح صادمة.. ظهور مفاجئ للفنان المصري محمود قابيل بعمر الـ75.. لن تعرفه!!

كتب امير فتحي في الأحد 9 أكتوبر 2022 12:50 مساءً - فاجأ الفنان المصري محمود قابيل، جمهوره ومحبيه بظهوره في فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، بعد غياب طويل عن الساحة الفنية والمهرجانات.

محمود قابيل ظهر بلحية بيضاء وقبعة طولية ومرتديًا شورت وقميص ولفت أنظار جميع الحضور خاصة بعد صعوبة التعرف عليه في بداية الأمر بسبب التغير الكبير في ملامحه وظهور علامات التقدم في العمر عليه.

محمود قابيل في مهرجان الإسكندرية

وكان آخر ظهور للفنان محمود قابل في نفس المهرجان العام الماضي، إلا أنه أثار الجدل بعد اختفائه بشكل مفاجئ، ما دفع الجمهور للسؤال عن السبب ليعلن في ما بعد اكتشافه إصابته بفيروس كورونا، ما دعاه لمغادرة المهرجان.

محمود قابيل، كان من ضمن المكرمين من المهرجان، برفقة عدد من النجوم وهم الفنانة دنيا سمير غانم، المخرج محمد عبدالعزيز، المخرج سعيد حامد، الإعلامي إمام عمر، و سلوى محمد علي، محمود قابيل، سلوى خطاب، وشيرين.

مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ38

وكرّم “مهرجان الإسكندرية السينمائي” في حفل افتتاح دورته الحالية والتي تحمل الرقم 38 وأُطلق عليها اسم النجم محمود حميدة.

واحتفى الحضور بتكريم المخرج الكبير محمد عبد العزيز ووقفوا لتحيته، وحرص شقيقه المخرج عمر عبد العزيز على الصعود إلى المسرح لتحيته وألقى كلمة قال فيها: “أشكر وزارة الثقافة وجمهور الإسكندرية العظيم وكتّاب ونقاد السينما برئاسة الأمير أباظة، خاصة أنه خصص الدورة للكوميديا وأهداها أيضاً للنجم محمود حميدة”.

وقالت دنيا سمير غانم: “أنا سعيدة بتكريمي اليوم وفخورة بوجودي وسط هؤلاء الأساتذة الكبار، وفخورة أيضاً بتكريم المخرج الكبير سعيد حامد، فهو أول من قدّمني للسينما، ويا رب أكون قادرة على تقديم أعمال قوية دائماً”.

كلمة محمود قابيل عن المهرجان

وقال قابيل عن مهرجان الإسكندرية السينمائي: حان الوقت لتكريم السينما الكوميدية وروادها فى مصر، لأنها جزء من ثقافة الشعب المصرى، فهو شعب يحب النكتة والضحك.

وتحدث النجم القدير محمود قابيل عن علاقته بالراحل سمير غانم ورأيه في عادل إمام ومحمود حميدة وغيرها من الأمور.

ويشارك محمود قابيل مع النجم محمود حميدة فيلمه الجديد ” ما بعد الجنون ” إخراج عادل أديب ويشارك في البطولة كل من وبسمة وشيرين رضا ومحمد الجوهرى و لأول مرة مشاركة المطرب مسلم.

من هو محمود قابيل؟

يُذكر أن محمود قابيل، هو شقيق الفنان الراحل صلاح قابيل، وشغل منصب سفير اليونيسيف للنوايا الحسنة في شمال افريقيا والشرق الأوسط، و تخرج من الكلية الحربية عام 1964 عمل ضابطاً في القوات المسلحه ثم اتجه إلى الفن ومثل في أفلام عديدة قبل أن يسافر إلى أمريكا ويمارس التجارة في قطاع السياحة ثم عاد مرة أخرى في التسعينيات إلى السينما.

كما أنه يعد أحد جانات السينما المصرية منذ ظهوره في فترة الثمانينات والتسعينيات، وتعددت النساء في حياته وكانت أولى زيجاته من الفنانة سهير رمزي، واستمر الزواج لفترة بسيطة ثم حدث الانفصـــال بينهما بعد 7 أشهر فقط، وقيل إن أسباب الانفصال ترجع إلى وجود اختلافات شاسعة بين تفكيرهما، وبعدها تزوج من فتاة من خارج الوسط الفني وأنجب منها نجليه: (إبراهيم وأحمد).

وعلى الرغم من ذلك انتشرت شائـــعات كثيرة مؤخرًا حول وجود علاقة بين الفنان محمود قابيل والفنانة الكبيرة ميرفت أمين، ولكنه نفاه وقال في أحد اللقاءات التلفزيونية إنه أعجب بميرفت خلال تصوير فيلم “حب تحت المطر” وأحبها حبا شديدًا لكن لم يكن هناك نصــيب للزواج منها، مؤكدا أنه أعجب بميرفت لروحها الجميلة وليس مظهرها الخارجي فقط.

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