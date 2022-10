شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصرى يغنى برفقة ابنه لـ"فرانك سيناترا".. ويعلق: لحظة حلوة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان ماجد المصرى، عن فيديو ظهر فيه برفقة ابنه آدم في حالة انسجام بينهما داخل السيارة وهما يغنيان أغنية Strangers in the night للمغنى العالمى فرانك سيناترا، وعلق ماجد على الفيديو الذى نشره عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، "Strangers in the night Frank Sinatra.. لحظة حلوة مع ابنى".

على جانب آخر، تعود النجمة هند صبرى، لتصوير مشاهدها فى مسلسل "مهب الريح"، الذى تقدم بطولته مع الفنانون إياد نصار وماجد المصرى وهدى المفتى، من إخراج أحمد خالد موسى، حيث تستأنف تصوير المشاهد فى مدينة أبو ظبى الأسبوع المقبل، عقب إنتهاء أجازتها الصيفية، وتجمع المشاهد كل من هند صبرى وماجد المصرى، خاصة أنهما متزوجان فى أحداث المسلسل.

مسلسل "مهب الريح" مأخوذ عن المسلسل الأمريكى The Good Wife بطولة هند صبرى، ماجد المصرى، جومانا مراد، إياد نصار، نهى عابدين، هدى المفتى، على الطيب، مؤمن نور عدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات، والعمل إخراج أحمد خالد موسى، ومن المقرر أن يعرض المسلسل على 45 حلقة، مقسمه إلى 3 أجزاء ولكل جزء 15 حلقة على إحدى المنصات الرقمية.

يذكر أن هند صبرى يعرض لها حالياً فى السينمات فيلم "كيرة والجن"، حيث تشارك فى بطولته إلى جانب بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب والعمل مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد.