شكرا لقرائتكم خبر عن "السرقة بالرقص" يفتتح فعاليات الملتقى الدولى الثالث للميكروتياترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون، انطلقت أمس فعاليات الدور الثالثة للملتقى الدولي الثالث للميكروتياترو، بحضور الدكتور هشام جمال نائب رئيس أكاديمية الفنون، والدكتورة نبيلة حسن رئيس الملتقى، هشام عطوة رئيس هيئة قصور الثقافة، كانديدو كريس الملحق الثقافي الإسباني، وخوسيه مانويل ألبا مدير معهد ثرفانتس بالقاهرة والإسكندرية، والكاتب الصحفي محمد بهجت عضو لجنة التحكيم.

وشهدت الفعاليات عرض فيلم توثيقي عن دورتي المهرجان السابقتين، وفقرة لطلاب مدرسة الباليه بالأكاديمية ، وقد أعلن الناقد باسم صادق عضو لجنة تحكيم مسابقة النصوص أسماء الفائزين، مشيرا إلى أنه تقدم إل المسابقة 26 نصا مسرحيا، وقع اختيار لجنة التحكيم على النصوص التالية منها:

المركز الأول (مناصفة) بين معتز عجمي عن نص اسمحى لي بتلك الفرصة، وطه زغلول عن نص دبدوب 9 ملي، وجاء فى المركز الثاني أسامة محمد حسان عن نص ليلى، ثم المركز الثالث أسامة القزازعن نص كان نفسي.

وعلى هامش الفعاليات تم تقديم عرضين مسرحيين خارج التسابق عقب مراسم الافتتاح، وهما السرقة بالرقص إخراج محمود طنطاوى، وحقائب إخراج محمد السورى، وهما عن نصين إسبانيين تمت ترجمتهما إلى العربية.



افتتاح الملتقي



باسم صادق



جانب من الملتقي وتكريم الناقد باسم صادق