الهام شاهين تثير الجدل بهذه الصورة من داخل كنيسة في روما.. والسبب؟

كتب امير فتحي في الأحد 9 أكتوبر 2022 11:51 صباحاً - تعرضت الفنانة المصرية الهام شاهين لموجة من الانتقادات من بعض متابعيها على انستغرام بعد نشرها صور جديدة لها من زيارتها الى العاصمة الايطالية روما.

وقد شاركت الهام شاهين مجموعة من الصور، غير ان صورة ظهرت فيها الى جانب تمثال للسيدة العذاراء من داخل كنيسة عرضتها للانتقاد من قبل البعض.

فقد جاء في احد التعليقات “هو انا بحب اخواتنا المسحيين وبحترمهم واصدقاء مسحيين بس تم كلنا اخوات بس مش لدرجه ان في المولد النبوي متنزليش حاجه لدينك سبحان الله” بينما تساءل اخرون عن ديانتها ان كانت مسلمة او مسيحية.

وكانت الهام شاهين قد ظهرت، قبل ذلك، في صورة اخرى أمام تمثال للشاعر احمد شوقي وعلقت عليها كاتبة: “تمثال للشاعر المصرى أحمد شوقى بروما”.