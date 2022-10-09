شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعضاء لجنة تحكيم مسابقة التأليف المسرحي بمهرجان شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج والفنان مازن الغرباوي رئيس ومؤسس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي عن قوام لجنة تحكيم مسابقة التأليف المسرحي للدورة السابعة من المهرجان والتي من المقرر إقامتها في الفترة من 25 وحتي 30 نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ .

وتتكون اللجنة من الكاتب المصري إبراهيم الحسيني وهو من مواليد محافظة الشرقية خريج جامعة القاهرة ، قدم العديد من ورش الكتابة المسرحية في مصر والوطن العربي، وصدر له ثمانية كتب في المسرح كلها نصوص مسرحية، منها: "وشم العصافير، متحف الأعضاء البشرية، خارج سرب الجنة، جنة الحشاشين، مراكب الشمس، دفاتر العشق والموت، كوميديا الأحزان"، كما تمت ترجمة بعضها للإنجليزية والإسبانية وعرضها على مسارح أمريكا، كما

ومن أعضاء لجنة مسابقة التأليف المسرحي أيضا المخرج والمؤلف الفلسطيني غنام غنام ، ولد في عام 1955 بأريحا في فلسطين. انتقل في سن الثانية عشرة مع عائلته إلى الأردن. كتب وأخرج العديد من المسرحيات، وألف القصص القصيرة. وهو حاصل على جوائز في الإخراج والتأليف المسرحي ، كما أنه عضو رابطة الفنانين الأردنيين، ورابطة المسرحيين الأردنيين، وعضو اللجنة التأسيسية للهيئة العربية للمسرح والاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب.[2] وهو عضو لجنة تحكيم في عدة مهرجانات مسرحية كمهرجان مسرح الطفل في الأردن، مهرجان البقعة المسرحي في السودان، ومهرجان الدار البيضاء الدولي للمسرح الجامعي ، وتدور مجمل أعمال الفنان غنام الغنام حول معاناة الفرد الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي أو في المنفى ، وكانت آخر أعماله في عام 2018 مسرحية (سأموت في المنفى)، وهي من مسرحيات الممثل الواحد، قدمها على عدد من المسارح العربية.

ويشارك أيضا في اللجنة الكاتب العراقي علي عبد النبي الزيدي وهو مواليد الناصرية 1965 ، وعضو اتحاد الأدباء والكتّاب العراقيين ، وحصل علي بكالوريوس فنون مسرحية جامعة بغداد كلية الفنون الجميلة ، صدرت له العديد من الكتب في المسرح من بينها ( ثامن أيام الأسبوع ) عام 2001 ، و ( عودة الرجل الذي لم يغب ) عام 2005، و ( عرض بالعربي ) عام 2011 ، و ( كتاب جمرات) ( مشترك) عام 2011 ، و ( مختارات من المسرح العراقي) ( كتاب مشترك مترجم للانكليزية ) عام 2011 وكتاب ( الإلهيات) عام 2014 و (كتاب مشترك يحمل عنوان ( عناء الماس ) مع مجموعة من كتّاب المسرح العراقي عام 2015.فيما صدرت له الروايات التالية : رواية بطن صالحة عام 2009 ورواية تحوير 2012.

شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوى، وتنعقد دورته السابعة فى الفترة من ٢٥ - ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ بمدينة شرم الشيخ ، يترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان والنجم محمد صبحي، ويديره الدكتورة انجي البستاوى ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء .