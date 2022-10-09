شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "فضل ونعمة" يعيد المليون جنيه إلى إيرادات السينما اليومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنعش فيلم "فضل ونعمة" إيرادات دور السينما المصرية من شباك التذاكر، بعد نحو 5 أسابيع ظلت الإيرادات اليومية لأي فيلم سينمائي في دور العرض المصرية أقل من مليون جنيه، رغم طرح أفلام جديدة بشكل مستمر.

وكانت آخر فيلم تخطت إيراداته اليومية مليون جنيه "تسليم أهالي" بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، إذ حقق يوم 19 أغسطس الماضي 1,067,864 جنيها، ومنذ ذلك اليوم ظلت الإيرادات اليومية لكل فيلم أقل من مليون جنيه.

وحقق فيلم "فضل ونعمة" إيرادات في اليوم الثاني من عرضه 1,179,462 جنيها، وارتفعت في اليوم الثالث إلى 1,308,359 جنيها، حسبما أكد مدير التوزيع السنيمائي محمود الدفراوي، ليصل مجموع إيراداته في 3 أيام إلى نحو 3 ملايين جنيه.

ويجمع فيلم "فضل ونعمة" النجمين هند صبري وماجد الكدواني، في تجربة كوميدية جديدة، ومعهما محمود حافظ، محمد رضوان، ياسمينا العبد، الطفل إسماعيل أحمد الجندى وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، وتأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

أحداث فيلم "فضل ونعمة"

وتدورأحداث فيلم "فضل ونعمة" حول الزوجين فضل (ماجد الكدوانى) ونعمة (هند صبرى) يمتلكان عربة أكل سريع ويتورطان فى قضية ويحاولان إثبات براءتهما.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم طرحت الأغنية الرسمية للفيلم والتى تحمل اسم "أحلامى مش بالليل" بصوت مطرب الراب شاهين، وشارك فى أدائها أبطال العمل ماجد الكدواني وهند صبري، وحققت الأغنية عبر موقع يوتيوب اكثر من 200 ألف مشاهدة.