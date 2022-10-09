زيزي عادل تظهر بالحجاب وتهنئ جمهورها بالمولد النبوي بأغنية "أفضل الخلق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة زيزي عادل جمهورها بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

ونشرت زيزي فيديو أغنيتها "أفضل الخلق"، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك".

وعلقت زيزي على الفيديو، :"كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف، صلوا على خير خلق الله نبينا محمد".

كانت زيزي عادل أعلنت اعتزال الغناء، ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قالت فيه: "أنا طالعة أقول خبر مهم جدا أخدته في حياتي، ويمكن يكون أهم خبر خدته في حياتي، هو قرار الاعتزال، قررت أسيب المهنة اللي أنا بشتغلها".

وأضافت: "يمكن القرار ده ما أخدتهوش امبارح يعني، أخدته من فترة كبيرة، أنا مطلعتش أقولكم الخبر ده، لإني كنت حابة أتكلم مع نفسي ومع الناس القريبة مني جدا، والناس دي دعمتني جدا لما قولتلهم القرار ده، وشجعوني جدا إني أعمل كده، أنا ببعد عن أكتر حاجة من أكتر من المغريات في الدنيا، اللي هي الشهرة، وهبعد عن الشهرة والأضواء والفنانين، اللي هي الناس بتقرب منها".

وتابعت: "الفترة اللي فاتت قربت من ربنا جدا، ولقيت القرآن بيقولي إني لازم أكون ملتزمة، لازم أكون على قد ما أقدر أكون ملتزمة، ويمكن تكون مستغربين، إني طالعة بشعري ومش محجبة، ده لإن ربنا لسه ما أنعمش عليا بخطوة الحجاب، وبدعي ربنا إني ألبس الحجاب، وكل حاجة بتيجي خطوة خطوة، مفيش حاجة بتيجي مرة واحدة، فأنا خدت خطوة وإن شاء الله تيجي الخطوة اللي بعدها".