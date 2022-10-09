نانسي عجرم تحتفل بتصدر أغنية "على شانك" تريند يوتيوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت المطربة اللبنانية نانسي عجرم بتصدر أغنيتها الجديدة "على شانك" تريند موقع يوتيوب.

ونشرت نانسي صورة، على خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتبت على الصورة :"على شانك تريند رقم 1 على يوتيوب".

أغنية "على شانك" من كلمات شادي نور، ألحان بلال سرور، توزيع هاني يعقوب، ستوديو ميكستايب هادي شرارة، ميكس وماستر إيلي بربر.

أغنية "على شانك" حققت حتى الآن 2,367,298 مشاهدة على موقع يوتيوب منذ طرحها 6 أكتوبر الجاري.

وأحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، أغسطس الماضي، حفلا غنائيا في الرياض ضمن موسم الجيمز بالمملكة العربية السعودية.

يذكر أن نانسي عجرم طرحت مؤخرا أغنية "صح صح" بمشاركة مارشميلو، وهي من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان مودي سعيد، وتوزيع طارق مدكور.