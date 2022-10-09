فنانة مصرية شهيرة: “ربنا يكتبلي الحجاب واللبس الشرعي”

كتب امير فتحي في الأحد 9 أكتوبر 2022 09:54 صباحاً - تحدثت الفنانة صفاء جلال عن الهجوم التي سبق وتعرضت له منذ حوالي عامين بسبب صورا نشرتها مع ابنتها والتي ظهرت بها الأخيرة وهي مرتدية الحجاب .

فأشارت صفاء جلال خلال استضافتها ببرنامج “كلام الناس” الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر قناة “MBC مصر” إلى أنها كانت قد نشرت صورا تجمعها بابنتها بمناسبة احتفالها بعيد ميلادها ال 20 .

وفوجئت بعد ذلك بهجوم شديد اللهجة من جانب عدد من المتابعين الذين انتقدوا ظهورها بدون حجاب على عكس ابنتها .. وجاءت بعض التعليقات مثل: “اتعلمي الأخلاق من بنتك” و “توبي انتي رجلك والقبر” .

أضافت “جلال” أنها في ذلك الوقت ردت على تلك الانتقادات في مداخلة هاتفية مع الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، والتي شاركت بها ابنتها أيضا وقالت: “ماما هي اللي علمتني كل حاجة وبتعلمني أحب ربنا وأصلي وأصوم” .

تابعت: “بنتي لبست الحجاب وهي في ثانوية عامة، وقولتلها لو هتلتزمي بيه وتعمليه صح أنا معاكي، وعملته بحب لربنا إنها تلتزم باللبس الشرعي” .

اختتمت صفاء جلال معربة عن أمنيتها في ارتداء الحجاب: “ربنا يكتبلي وألبسه زي أمي وأختي وكتير من أصحابي المحجبات اللي أنا مبسوطة بيهم ونفسي أبقى زيهم” .