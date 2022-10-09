رامي جمال يطلب الدعاء من الجمهور

كتب امير فتحي في الأحد 9 أكتوبر 2022 09:54 صباحاً - كشف الفنان رامي جمال عن تعرضه لوعكة صحية في منشور له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام دون الكشف عن طبيعتها .
وتضمن المنشور صورة رامي جمال ظهر بها وهو نائما على سريره وبجانبه كلبه الخاص، وأرفقها بتعليق جاء فيه: “بقالي فترة تعبان وبابلو ابن تشارلي كأنه حاسس ومبينزلش من جنبي” .
أضاف “جمال” متوجها برسالة إلى الجمهور: “دعوة حلوة منكم بقي يمكن تفرق .. فعلا التعب وحش” .
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