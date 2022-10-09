كتب امير فتحي في الأحد 9 أكتوبر 2022 09:54 صباحاً - نشرت عدد من الحسابات المهتمة بأخبار الفن والمشاهير مقطع فيديو للفنانة شيرين عبد الوهاب من حفلها يوم أمس السبت في مسرح الأوبرا بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بحضور والدتها وابنتيها .
وظهرت شيرين عبد الوهاب في الفيديو برفقة ابنتيها (هنا ومريم) على المسرح في احتفالهم بعيد ميلاد شيرين ويغنون لها أغنية عيد الميلاد .
وعلقت شيرين على هذه المناسبة قائلة: “على فكرة أنا عندي 39 سنة ومش عايزة كلام كتير في الموضوع ده .. النهاردة أمي لقيتها بتزغرط، قولتلها فرحانة على إيه بقى عندي 42 سنة” .
وفي مقطع فيديو حرص القائمين على الحفل بتهنئة شيرين عبد الوهاب بعيد ميلادها بتقديم قالب كيك كبير لها، وظهرت الفرقة الموسيقية والجمهور وهم يغنون لها “عيد ميلاد سعيد” .
كانت هذه تفاصيل خبر شيرين عبد الوهاب تحتفل مع إبنتيها على المسرح بعيد ميلادها وتكشف عن عمرها الحقيقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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