شيرين عبد الوهاب تحتفل مع إبنتيها على المسرح بعيد ميلادها وتكشف عن عمرها الحقيقي

كتب امير فتحي في الأحد 9 أكتوبر 2022 09:54 صباحاً - نشرت عدد من الحسابات المهتمة بأخبار الفن والمشاهير مقطع فيديو للفنانة شيرين عبد الوهاب من حفلها يوم أمس السبت في مسرح الأوبرا بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بحضور والدتها وابنتيها .

وظهرت شيرين عبد الوهاب في الفيديو برفقة ابنتيها (هنا ومريم) على المسرح في احتفالهم بعيد ميلاد شيرين ويغنون لها أغنية عيد الميلاد .

وعلقت شيرين على هذه المناسبة قائلة: “على فكرة أنا عندي 39 سنة ومش عايزة كلام كتير في الموضوع ده .. النهاردة أمي لقيتها بتزغرط، قولتلها فرحانة على إيه بقى عندي 42 سنة” .

وفي مقطع فيديو حرص القائمين على الحفل بتهنئة شيرين عبد الوهاب بعيد ميلادها بتقديم قالب كيك كبير لها، وظهرت الفرقة الموسيقية والجمهور وهم يغنون لها “عيد ميلاد سعيد” .