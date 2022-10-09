عمرو محمود ياسين: “كنت شغال على مشروعين ومش عارف ليه بيتحاربوا”

كتب امير فتحي في الأحد 9 أكتوبر 2022 08:52 صباحاً - تحدث الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين في مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن محاربة مشروعين فنيين له معربا عن استيائه من هذا الأمر .

فقال: “الفترة اللي فاتت كنت شغال على مشروعين شايف إنهم مهمين ومشاريع قيمة وتحمل قيم هامة جدا .. وأنا من الناس المقتنعين إن الفن يقدم رسالة هامة جدا وقادر على التوغل في نفس ووجدان البني آدم دون أن يشعر” .

تابع: “أنا كنت بحضر عملينمن النوعية دي ولكن معرفش ليه في عمل منهم يحارب بقوة، والتاني لم يلقى الاهتمام والدعم الكافي .. ده شئ وحش جدا هيخليني الفترة الجاية قاعد في مقاعد المتفرجين ونشوف إيه اللي هيحصل” .

أضاف عمرو محمود ياسين: “انا شغال بردو وهرجع اكمل في حاجات تانية وان شاء الله مبقولش انهم مش هيتعملوا بس أنا بقول ليه ده بيحارب وليه ده مش مدعوم مش عارف وأتمنى الأمور تبقى أحسن” .