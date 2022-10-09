كارمن لبس تكشف عن تعرضها للتحرش في طفولتها وبالوسط الفني

كتب امير فتحي في الأحد 9 أكتوبر 2022 08:52 صباحاً - كشفت الفنانة اللبنانية كارمن لبس عن تعرضها للتحرش الجنسي في مراحل عمرية مختلفة بداية من الطفولة حتى عملها بالوسط الفني وتفاصيل مواجهتها لذلك .

فقالت كارمن لبس خلال استضافتها ببرنامج “شو القصة” مع الإعلامية رابعة الزيات أن المرة الأولى التي تعرضت فيها للتحرش كانت وهي بعمر التاسعة من جانب والد إحدى صديقاتها .

وأشارت إلى أنها لم تتمكن من إخبار والدها بذلك خوفا من ردة فعله وما كان من الممكن أن يقوم به تجاه هذا الشخص المتحرش، ولكنها أخبرت بعد ذلك والدتها .

تابعت: “تاني مرة، قولتله لو قربت خطوة واحدة هقول لأهلي وهفضحك، وفجأة لاقيته ركع ومسك إيدي باسها وقالي متفضحنيش وهرب” .

أضافت “لبس” أنها تعرضت للتحرش أيضا على يد مخرجين ومنتجين في الوسط الفني وكان هذا الأمر سببا أساسيا في ابتعادها عن التمثيل لفترة وانشغالها بالمسرح خاصة أنه مع رفضها لذلك كان يتم تشويه سمعتها .

واصلت: “أخدت قرار إني مش قادرة أقف قدامهم، خاصة إني لما قلت لأ، تشوهت سمعتي إن مبروحش التصوير في وقته وبعمل مشاكل .. ثم قررت العودة في عمر الـ33 لما بقيت قوية كفاية” .