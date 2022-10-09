شكرا لقرائتكم خبر عن ماستر كلاس لـ محمود حميدة فى مهرجان الإسكندرية السينمائى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي ماستر كلاس للنجم محمود حميدة اليوم الأحد، يتحدث فيها عن مشواره الفني والعديد من الأعمال التي قدمها طوال مشواره الفني وأهم محطاته في السينما.

وتحمل الدورة الـ38 لـ مهرجان الإسكندرية السينمائي اسم الفنان محمود حميدة، وأصدرت إدارة المهرجان ضمن مطبوعاتها كتابا عنه بعنوان "محمود حميدة.. نجم الفن السابع"، تأليف عاطف بشاي.

وكان النجم محمود حميدة وجه فى ندوة تكريم المخرج محمد عبد العزيز بالمهرجان تحية كبيرة له، قائلا: حظة تاريخية أن يوافق تكريم الأستاذ فى هذه الدورة التى تحمل اسمى.

وأضاف حميدة: "محمد عبد العزيز، بخلاف أنه مخرج كبير، فهو معلم كبيرأيضاً، اختبروه فى قاعة الدرس، فاختبروه كذلك فى الحياة، لم يحدث أن تعاملت معه فى صناعة فيلم ولكنه طيلة الوقت يرانى ويرى مسيرتي، ولو تقابلنا أجده يقول لى ملحوظة هذه الملحوظة هى التى عدلت سلوكى، محمد عبد العزيز هو معلم طول الوقت، فأشكره لأن كلماته العابرة أتاحت لى تعديل سلوكي فى المجتمع السينمائي".

وشهدت ندوة تكريم المخرج محمد عبد العزيز ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في الدورة 38، ويديرها الناقد الأمبر أباظة، وذلك بحضور محمود حميدة ، سلوي خطاب، الناقد طارق الشناوي، المخرج هاني لاشين، الإعلامي إمام عمر، الناقدة ماجدة موريس، سلوي محمد علي، المخرجة هالة خليل، والمخرج محمد العدل، خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة، سمير فرج مدير التصوير، المخرج محمد عبد العزيز.