"توبي رجلك والقبر".. صفاء جلال تكشف سر الهجوم عليها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

صرحت الفنانة صفاء جلال بأنها لاقت هجوما شديدا عقب نشر صورة ابنتها بالحجاب على صفحتها بموقع "انستجرام"، وذلك أثناء استضافتها في برنامج "كلام الناس" على فضائية "mbcمصر".

قالت: "كان عيد ميلاد سلمى بنتي الـ20، فكنت فرحانة، على صفحتي الخاصة بتاعتي بقولها كل سنة وانت طيبة وأمورتي الحلوة بقت حلوة، ودخلت الناس كل سنة وانتو طيبين، وبعدين فجأة تحول لهجوم عنيف جدا عليا، شديد اللهجة، اتقي ربنا، اتعلمي الأخلاق من بنتك، ده أنت رجلك والقبر، فلاقيت الناس برضه بترد، الحمد لله".

وتابعت:" بنتي waعملت مداخلة مع وائل الإبراشي الله يرحمه، وقالت ماما هي اللي علمتني كل حاجة، أحب ربنا وأصلي وأصوم، كل الحاجات اللي إحنا بنعلمها لولادنا، فهي اختارت وهي في ثانوية عامة إنها تلبس الحجاب، فقولتها لو هتلتزمي بيه وهتعمليه صح أنا معاكي، وهي عملت بحب لربنا، وإنها تلتزم وإن لبسها يكون لبس شرعي ربنا يكتبلي وألبسه، زي أمي وأختي وأصحابي محجبات، مبسوطة بينهم ونفسي أبقى زيهم".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة صفاء جلال مسلسل "ملف سري" 2022، كـ"ضيف شرف".