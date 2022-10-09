شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحيى حفلاً غنائيًا فى الكويت 24 نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم تامر حسني لإحياء حفل غنائي، في دولة الكويت يوم 24 نوفمبر المقبل، ويقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياته وذلك ضمن حفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية.

وحقق تامر حسني من خلال فيلم "بحبك" أكثر من 50 مليون جنيه في شباك التذاكر المصرى خلال فترة عرضه، كما حقق الفيلم إيرادات غير مسبوقة فى دول الخليج وأمريكا ولندن وكندا.

فيلم "بحبك"، يشهد أول تجارب تامر حسنى الإخراجية فى السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك فى بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، شهد الشاطر، وآخرون، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

وقدم تامر حسنى العام الماضى فيلم "مش أنا" وهو فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، وشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، واسما سليمان محمد الجوهرى بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، والسعودى فايز المالكى وعصام السقا.