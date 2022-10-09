شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبرا تحتفل بعيدها الـ34 بفيلم وثائقى عن تاريخها منذ افتتاحها عام 1988 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بمرور 34 عام على افتتاحها حيث تستعرض فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية ملامح من تاريخ الطرب خلال الحفل المقام في الثامنة مساء الأحد 9 أكتوبر على المسرح الكبير ويتناوب على قيادته المايسترو صلاح غباشى والمايسترو احمد عامر .

يبدأ الحفل بفيلم وثائقى من اعداد استوديو المونتاج ويروى تاريخ الاوبرا المصرية منذ افتتاحها عام 1988 وحتى الان وأهم الانشطة والعروض التى أقيمت على مسارحها أو خارجها كما يضم كلمات لكل من الدكتورة رتيبة الحفنى، الدكتور عبد المنعم كامل والفنان حسن كامى، ثم تبحر الفرقة في نهر التراث وتتغنى بجميع أشكال وقوالب الموسيقي العربية التي قدمتها الاوبرا علي مدار 34 عام ويصاحب ثلاثة منها تابلوهات حركية لعارضين من فرقة باليه اوبرا القاهرة تصميم فاروق الشريف هى موشح عجبا لغزال لـ فؤاد عبد المجيد، قلبي دليلي لـ محمد القصبجي، فين قلبي لـ محمد فوزي إلى جانب موسيقى بشرف عربات السيكا - على قد الليل ما يطول لـ سيد درويش، غريب الدار لـ محمد القاسم، يا حلاوة الدنيا لـ زكريا أحمد، سلم علي من الفلكلور واعداد عبد الحليم نويرة، بصعب على روحي لـ احمد صدقى، قد ما أحبك لـ محمد عثمان، لونجا نهاوند النيل القديم لـ عبده داغر، بشاير لـ عبد العظيم عبد الحق، يا مالك القلب لـ محمد الموجى، بيع قلبك لـ كمال الطويل، يا حبيب الروح لـ رياض السنباطي، ع الباب أنا ع الباب لـ محمد فوزي، هذه ليلتي لـ محمد عبد الوهاب .. أداء مصطفى النجدي، تامر عبد النبي، أجفان، وليد حيدر، إبراهيم راشد، محمد حسن، نهاد فتحي ، رحاب عمر، وعازف الكمان نصر الدين .

المعروف أن دار الأوبرا المصرية افتتحت فى 10 اكتوبر عام 1988 وتضم ثمانية مسارح هي الكبير، الصغير، المكشوف والنافورة الى جانب مسرح الجمهورية ومعهد الموسيقى العربية بالقاهرة ومسرح سيد درويش بالإسكندرية، ومسرح أوبرا دمنهور بالبحيرة، وتختص بتقديم اشكال متنوعة من الفنون الجادة والراقية هى الباليه، الأوبرا، الموسيقى الكلاسيكية والعربية، الصالونات الثقافية، معارض الفنون التشكيلية، بالإضافة إلى المهرجانات المتنوعة للموسيقى والغناء ونجحت فى صنع مكانة مميزة فى قلوب الجمهور المصرى والجاليات العربية والأجنبية .