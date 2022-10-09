شكرا لقرائتكم خبر عن سيد رجب يفتتح الدورة العاشرة من مهرجان "دي – كاف" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة "دى- كاف" أن الفنان سيد رجب سيفتتح النسخة العاشرة من مهرجان في مسرح روابط، والتي تنطلق مساء اليوم الأحد 9 أكتوبر وتستمر حتى الـ30 من الشهر نفسه.

ومن المقرر أن يعرض في حفل افتتاح مهرجان "دي - كاف" عر فني بعنوان "طبخة"، وهو تفاعلي فريد من نوعه، من غير بروفات أو إخراج أو تحضيرات مسبقة.

وكانت إدارة مهرجان DCAF كشفت عن البوستر الرسمي للدورة المقبلة، التي تشهد مجموعة من الأعمال الفنية المتنوعة كالموسيقى والرقص المعاصر والمسرح والميديا الحديثة إلى جانب ورش العمل والمحاضرات الفنية يقدمها مجموعة كبيرة من الفنانين من مختلف دول العالم لمدة 3 أسابيع في قلب القاهرة.

ومن المقرر أن تعلن إدارة مهرجان وسط البلد للفنون المعاصر في الأيام المقبلة عن الأعمال الفنية المشاركة في الدورة العاشرة، وجدول العروض، إذ وعدت إدارة المهرجان جمهورها بأن الدورة المقبلة ستشهد عروض متنوعة من مختلف أنحاء العالم.

ومن ضمن فعاليات مهرجان "دي – كاف" إقامة الملتقى العربي للفنون الذي قالت عنه إدارة المهرجان إنه يأتي مرة أخرى في نسخته الجديدة ضمن فعاليات مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف) في عام 2022، ويظل الملتقى هادفاً لتسليط الضوء على الفنانين والمبدعين العرب.