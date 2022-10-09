رامي جمال ينشر صورة مع كلبه: "التعب وحش ودعوة حلوة منكم تفرق فعلا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شارك الفنان رامي جمال جمهوره ومتابعيه صورة رفقة كلبه "بابلو" وطلب من جمهوره الدعاء لمروره بوعكة صحية، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلق رامي جمال على الصورة: "بقالي فترة تعبان، وبابلو ابن تشارلي، كأنه حاسس ومبينزلش من جنبي، دعوة حلوة منكم بقى، يمكن تفرق فعلا، التعب وحش"، وعلق الفنان أحمد الشامي: "ألف سلامة يا رامي"، وعلق أحد المتابعين: "ألف مليون سلامة".

يذكر أن رامي جمال أعلن عودته لزوجته ناريمان.

ونشر رامي صورة تجمعه بزوجته، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، مكتوب عليها من قبل شخص آخر: “حمدالله على السلامة يا حبايبي، ربنا يخليكم لبعض يارب، ويحفظكم يارب".

طرح رامي جمال مؤخرا عدد من أغاني ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "يستاهل بوستين" ومنها "أدبتنا الدنيا"، "كلميني شوية عني"، "فيه جمال كده"، "مسيري أنساك"، "شفت الحقيقة".