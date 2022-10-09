عباس أبو الحسن يروج لـ فيلم "تحت تهديد السلاح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روج الفنان عباس أبو الحسن لفيلمه الجديد "تحت تهديد السلاح"، المقرر عرضه يوم 3 نوفمبر المُقبل بدور السينما.

ونشر عباس بوستر العمل، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وعلق :"تحت تهديد السلاح، 3 نوفمبر بجميع دور العرض بمصر والوطن العربي".

"تحت تهديد السلاح" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وإنتاج السبكي للإنتاج السينمائي والتوزيع.

"تحت تهديد السلاح" بطولة النجوم: حسن الرداد، مي عمر، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن وغيرهم.