فن ومشاهير

عباس أبو الحسن يروج لـ فيلم "تحت تهديد السلاح"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روج الفنان عباس أبو الحسن لفيلمه الجديد "تحت تهديد السلاح"، المقرر عرضه يوم 3 نوفمبر المُقبل بدور السينما.

ونشر عباس بوستر العمل، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وعلق :"تحت تهديد السلاح، 3 نوفمبر بجميع دور العرض بمصر والوطن العربي".

"تحت تهديد السلاح" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وإنتاج السبكي للإنتاج السينمائي والتوزيع.

"تحت تهديد السلاح" بطولة النجوم: حسن الرداد، مي عمر، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن وغيرهم.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا