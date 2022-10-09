شكرا لقرائتكم خبر عن إيما ستون بصحبة زوجها أثناء حضور إحدى مباريات البيسبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الممثلة إيما ستون وزوجها الممثل والمخرج ديف مكارى على الاستمتاع بحضور إحدى مباريات سلسلة بطاقات الدوري الوطني في سيتي فيلد في كوينز بنيويورك للعبة البيسبول، والحضور من داخل الملعب في الصفوف الأولى من بين المعجبين بمقاعد الصف الأمامي، حيث ظهر عليهم الحماس بصورة كبيرة طوال أحد المبارايات التي تمتعت بحضور كبير من جانب الجماهير مثلما ظهر خلال الصور الذى نشرتها تقرير لموقع الديلي ميل.



ايما ستون بصحبة زوجها

وكانت النجمة العالمية إيما ستون أبرمت صفقة ناجحة مؤخرًا حينما ربحت أكثر من السعر الذي طلبته بعد بيع منزلها الرائع في ماليبو مقابل 4.4 مليون دولار، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، وكانت الحائزة على جائزة الأوسكار البالغة من العمر 33 عاما قد طرحت المنزل فى الأصل فى السوق بسعر قدره 4.2 مليون دولار، لكن العرض النهائى جاء أعلى بكثير بعد أن قام 5 مزايدين بمتابعة العقار، وانتهي المزاد، على 4.4 مليون.

واشترت ستون المنزل لأول مرة في عام 2018 ، بعد عام من فوزها بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن دورها في المسرحية الموسيقية الشهيرة La La Land.

وكان فيلم Cruella قد فاز بجائزة الأوسكار أفضل أزياء، ضمن فعاليات حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 94.