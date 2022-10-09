“Dahmer – Monster” يتفوق على “Squid Game” ويحطم الارقام القياسية على Netflix

كتب امير فتحي في الأحد 9 أكتوبر 2022 02:47 صباحاً - حقق مسلسل “Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story” نجاحًا خلال الأيام الماضية، ليصبح العرض الأكثر شعبية على منصة “نتفليكس” خلال الأسبوعين الماضيين.

ويدور العمل حول قصة القاتل المتسلسل الأمريكي الشهير، جيفري دامر، ‏الذي اغتصب وقتل وقام بتقطيع جثث 17 رجلًا وصبيًا في الفترة ما بين 1978 و1991.

ويقف وراء المسلسل المخرج والمنتج الأمريكي، رايان مورفي، الذي قاد بعض الأعمال الناجحة مثل “Glee” و”Nip/Tuck”.

إلا أن عمله الجديد حطم الرقم القياسي لمنصة البث المباشر للمسلسلات الجديدة الأكثر مشاهدة في الأيام الخمسة الأولى من إطلاقه، مع 196.2 مليون ساعة من المشاهدة مقارنة بـ 63.1 مليون ساعة لمسلسل لعبة الحبار.