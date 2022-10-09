زياد برجي يفجر مفاجأة حول تهديده بالقتل.. هل اتهم اليسا؟.. ولماذا ناشد السلطات المصرية بمساعدته؟.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 9 أكتوبر 2022 02:47 صباحاً - فجر الفنان اللبناني زياد برجي خلال استضافته في برنامج “المجهول” مع مواطنه الاعلامي رودولف هلال مفاجأة كبيرة بعد بث تسجيل لمكالمة هاتفية تعرض خلالها الفنان اللبناني لتهديد بالقتل.

ويسمع في الفيديو صوت شخص عرف عن نفسه بأنه “محمد عبدالكريم من الامن العام” وجه فيه تهديد لزياد برجي غير ان المفاجأة كان بصوت انثوي لسيدة كانت تتواجد مع المتصل.

وقد علق رودولف هلال على التسجيل باستغراب قائلا “في صوت نسائي مألوف كثير بالخلفية”.

وأكد زياد برجي انه تقدم بدعوى قضائية ضد مجهول حول هذا التهديد غير انه قال “لكن ممكن تاخذ وقت وانا زلمة بضلني رايح جايي هلاء رايح على مصر ورايح على تونس والعملية تهديد بالقتل شو بدي اعمل انا”.

وتابع “فأنا بعتبر هذا الفويس بمثابة اخبار للسلطات المصرية الكريمة لبين ما أنا اقدر اعمل اجراء رسمي انه يساعدوني اخذ بصمة هذا الصوت واقدر اعرف هذه الشخصية التي تتكلم اللهجة المصرية هل هو مصري والصوت الانثوي اللي طالع بالبث واللي واضح انها مش مصرية فممكن تكون لبنانية”.

كما ناشد زياد برجي جمهوره في مساعدته على التعرف على هوية هذه الشخصية قائلا “بطلب من الفانز ان يساعدوني ان استشبهوا بصوت حدا وبطلب من اي انسان عنده خبرة ان يساعدونا وهذا التسجيل شرعي وبيقدر اي انسان ان يتحقق مه”.