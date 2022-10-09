شكرا لقرائتكم خبر عن المُنشد مصطفى عاطف يحتفل بالمولد النبوى بمجموعة من القصائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المنشد مصطفى عاطف على الاحتفال بمناسبة المولد النبوي ﷺ بمجموعة من القصائد الجديدة هذا العام أحدثهم قصيدة البردة.

كما سبق وأطلق مصطفى عاطف "أنا لها" قبل أسبوع من شهر المولد النبوي واليوم أطلق "البردة" وفي انتظار إطلاق قصيدتين في خلال هذا الشهر المبارك.

كما شارك مصطفى عاطف في العديد من الاحتفالات في مصر بين الشباب والأطفال في المدارس ونشر على صفحاته بعض المقاطع للتعريف بأخلاق النبي ﷺ ومن المقرر استكمال حفلاته في مصر وخارجها خلال شهر المولد المبارك.

"البردة" كلمات الإمام البوصيري وألحان تراث، وتوزيع هاني يعقوب، وFashion Design By Naima Kame ومن إنتاج مصطفي عاطف وأحمد يونس ومدير تصوير محمد عماد، وإخراج أحمد أمين.