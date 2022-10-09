شكرا لقرائتكم خبر عن أشباه محمد هنيدى يزدادون واحدا .. آخرهم فى فيلم Greenland والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الجدل بين متابعى ومحبى النجم محمد هنيدى، بعدما تداولوا مشهدا من فيلم Greenland يتضمن أحد الممثلين الذين يشبهون النجم محمد هنيدى بدرجة كبيرة جدا أدهشت متابعيه.



شبيه محمد هنيدى

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يدور الحديث عن أشباه النجم محمد هنيدى، إذ فاجأ متابعيه قبل ذلك بنشر صورة لـ تايلور ستينجولد، والتي ظهرت في الصورة بشبه كبير للشخصية النسائية التي قدمها في فيلمه جاءنا البيان التالي، وعلق قائلًا: «بعيدا عن الشبه بس ليه ادخل بروفايلها عشان اعرف مين دي الاقيها مدياني بلوك .. يالااا ماهي الكيميا كدشه غدارة».





وقبل عدة سنوات، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، صورة لفتاة أجنبية تظهر بشبه كبير لـ محمد هنيدي، وأحدثت الصورة ضجة على السوشيال ميديا، بسبب الشبه اللافت بينها وبين النجم الكوميدي.

فيلم Greenland يدور حول عائلة جون جاريتي تكافح من أجل البقاء على قيد الحياة، في مواجهة ظاهرة طبيعية كارثية تتمثل في مذنب متجه نحو كوكب اﻷرض ويهدد بفناء كافة أوجه الحياة من عليها. من بطولة جيرارد بتلر، مورينا باكارين، سكوت جلين، ديفيد دينمان، هوب ديفيس وكينغ باش.