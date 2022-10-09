سهر الصايغ: حريصة على تنوع أدوارى وبعد سيناريو أنور عكاشة مش عايزة حاجة تانى

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة سهر الصايغ خلال ندوة لفيلمها "الباب الأخضر" الذي يعرض في المسابقة الرسمية في مهرجان الإسكندرية السينمائى، فضل كبير وجودنا هنا في المهرجان وفضل من ربنا إن الفيلم عجب الناس وكنا متخوفين جدا.

وتابعت سهر الصايغ: بكون حريصة على التنوع علي قد ما أقدر سواء طيبة أو شريرة أو أي حاجة ودي تاني تجربة ليا مع المخرج رؤوف عبد العزيز وهو بيحب يشوف الممثل فى أحسن صورة وعايزة أشكره جدا لأنه بيدعمني كمخرج، وأنا كممثلة بعد سيناريو أسامة أنور عكاشة مش عايزة حاجة تاني.

وقالت الفنانة الشابة نسمة عطالله، ده أول عمل ليا بحجم كتابة الرائع أسامة أنور عكاشة مكنتش متخيلة إني أدخل التمثيل من خلالها، وكانت فرصة عمري وعمرها ما هتكرر وذاكرتها كويس واكيد هاطور من ادائي والدور تطلب شغل كتير مني.

َقالت نسرين أسامة انور عكاشة، انا مبسوطة لان فريق العمل تعبوا واجتهدوا وكان في حرص على عدم الخروج عن النص، ورؤوف عيد العزيز قالي إنه هياخد نص الباب الاخضر ومش هايغير حاجة لأن دي رسالة أسامة انور عكاشة وشفت الحرص ده أثناء تصوير الفيلم وكل واحد في صناعه.

وحرص كل من المخرج رؤوف عبد العزيز، والفنانة سهر الصايغ والفنان عابد عناني، والفنان حمزة العيلي، علي حضور فيلم "الباب الأخضر" الذي ينافس في المسابقة الرسمية بالدورة 38، كما حضرت نسرين ابنة أسامة أنور عكاشة، وحضر عدد كبير من الصحفيين والنقاد والجمهور لمشاهدته مع صناعه.

الباب الأخضر بطولة النجم إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوى، محمود عبدالمغنى، بيومى فؤاد، أحمد فؤاد سليم، حمزة العيلى، رشدى الشامى، عابد عنانى، إسلام حافظ، حنان سليمان، إخراج رؤوف عبدالعزيز.

تدور أحداث الفيلم خلال فترة التسعينيات في إطار اجتماعي حول تخلى البشر عن مبادئهم وأخلاقهم، وتغنى مطربة الراب نغم صالح الأغنية الدعائية للفيلم.

فيلم "الباب الأخضر" قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وصوره رؤوف عبدالعزيز بعد حصوله على موافقة أسرة الكاتب الكبير الراحل، والذي كتبه في فترة الثمانينيات ضمن مجموعة من الأفلام التي كتبتها ولم تظهر للنور.