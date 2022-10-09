شكرا لقرائتكم خبر عن رؤوف عبد العزيز: أشكر المتحدة على احتضانها فيلم "الباب الأخضر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج رؤوف عبد العزيز، في ندوة فيلمه الباب الأخضر الذي يشارك بالدورة 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط دورة محمود حميدة: بشكر كل الحضور، وسعيد بوجود الدكتور سمير فرج، ووجوده ورأيه فارق معي بشكل كبير.

وتابع رؤوف: الفكرة أنني تربيت على أعمال أسامة أنور عكاشة، وكان طموحي أن أقدم عملا مختلفا له، وبالفعل بحثت كثيرا واستطعت أن أتواصل مع ابنته وعرضت عليّ عملين له أحدهما الباب الأخضر، وأخذت القرار لعمل الفيلم، وكنت حريصا على ألا أغير حرفا فيما كتب أسامة أنور عكاشة، وأشكر الشركة المتحدة والدكتورة نشوى جاد، فبمجرد سماعهم عن الفيلم أصروا على أن لا يصح أن يكون هناك عمل يتناول هوية مصر وأسامة أنور عكاشة اللى كتبه ولا يحتضنوه.

وحرص كل من المخرج رؤوف عبد العزيز، والفنانة سهر الصايغ والفنان عابد عناني، والفنان حمزة العيلي، على حضور فيلم "الباب الأخضر" الذي ينافس في المسابقة الرسمية بالدورة 38، كما حضرت نسرين ابنة أسامة أنور عكاشة، وحضر عدد كبير من الصحفيين والنقاد والجمهور لمشاهدته مع صناعه.

الباب الأخضر بطولة النجم إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوى، محمود عبدالمغنى، بيومى فؤاد، أحمد فؤاد سليم، حمزة العيلى، رشدى الشامى، عابد عنانى، إسلام حافظ، حنان سليمان، إخراج رؤوف عبدالعزيز.

تدور أحداث الفيلم خلال فترة التسعينيات في إطار اجتماعي حول تخلى البشر عن مبادئهم وأخلاقهم، وتغنى مطربة الراب نغم صالح الأغنية الدعائية للفيلم.

فيلم "الباب الأخضر" قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وصوره رؤوف عبدالعزيز بعد حصوله على موافقة أسرة الكاتب الكبير الراحل، والذي كتبه في فترة الثمانينيات ضمن مجموعة من الأفلام التي كتبتها ولم تظهر للنور.









