شكرا لقرائتكم خبر عن منهم هانى سلامة وياسمين عبد العزيز.. صور نجوم الفن يؤدون مناسك العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدي العديد من نجوم الفن في الفترة الحالية مناسك العمرة، إذ حرصوا على نشر صورهم من داخل الحرم المكي، ومنهم النجمة ياسمين عبد العزيز التي شاركت جمهورها صورًا وفيديوهات عبر خاصية ستورى على حسابها بـانستجرام، وهى داخل المسجد النبوى فى المدينة المنورة فى السعودية.

وحرصت ياسمين على التقاط الصور وهى تتجول داخل المسجد، وأيضًا أمام مقبرة شهداء أحد، كما نشرت صورًا للمسجد من غرفتها المطلة على الحرم.



ياسمين عبد العزيز أمام مقبرة شهداء أحد



ياسمين عبد العزيز عبر انستجرام



ياسمين عبد العزيز في العمرة

كما أدى النجم كريم عبد العزيز مناسك العمرة ونشر صورة له عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، مام الكعبة المشرفة مرتدياً زى الإحرام، وكتب "تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال"، وسرعان ما استقبل عددا كبيرا من التعليقات على الصورة التى جاءت غالبيتها بالدعاء له.

وتواجد كريم عبد العزيز في السعودية لحضور ندوة عن فيلمه "الفيل الأزرق" مع مجموعة من نجوم الفيلم ومنهم هند صبري ونيللي كريم وأحمد مراد.



كريم عبد العزيز في العمرة

كما أدى النجم أحمد سعد مناسك العمرة رفقة زوجته، ونشر بعض الصور التى تجمعهما من أمام الكعبة الشريفة، وكتب تعليقا عليها: "اللهم اغفر وارحم وتقبل فأنت خير الراحمين".



احمد سعد في العمرة



احمد سعد وزوجته في العمرة

وتصدر النجم هانى سلامة مؤشرات البحث "جوجل"، عقب نشر صور له داخل المسجد النبوي الشريف، جاءت بالتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف، وعلق هاني سلامة على الصور التي نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلًا:"من أطهر بقاع الأرض .. جمعة مباركة عليكم جميعًا بإذن الله".



هاني سلامة في العمرة

وأيضًا نشر الفنان محمد هنيدي صورة له داخل الحرم المكي جاءت بالتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك عبرحسابه بموقع فيس بوك، وكتب تعليقا عليها: كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل صلوا على الحبيب المصطفى.