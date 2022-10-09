سهر الصايغ وحمزة العيلي ومخرج "الباب الأخضر" في عرضه الأول بمهرجان الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حضرت الفنانة سهر الصايغ والفنان حمزة العيلي والمخرج رؤوف عبدالعزيز ، العرض الأول لفيلم "الباب الأخضر" ضمن المسابقة الرسمية بالدورة 38 لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لأفلام البحر المتوسط، والتي تحمل اسم النجم محمود حميدة.

كما حضر أيضا العرض، بسينما سان ستيفانو، الإعلامية نسرين أنور عكاشة، الفنان عابد عنان، والفنان كريم سرور.

"الباب الأخضر" بطولة إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوي، محمود عبدالمغنى، بيومي فؤاد، أحمد فؤاد سليم، حمزة العيلي، رشدي الشامي، عابد عناني، إسلام حافظ، حنان سليمان، إخراج رؤوف عبدالعزيز.

تدور أحداث الفيلم خلال فترة التسعينيات في إطار اجتماعي حول تخلي البشر عن مبادئهم وأخلاقهم، وتغني مطربة الراب نغم صالح الأغنية الدعائية للفيلم.

فيلم "الباب الأخضر" قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وصوره رؤوف عبدالعزيز بعد حصوله على موافقة أسرة الكاتب الكبير الراحل، والذي كتبه في فترة الثمانينيات ضمن مجموعة من الأفلام التي كتبتها ولم تظهر للنور.

وافتتح مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ ٣٨، مساء الأربعاء، بحضور عدد كبير من الفنانين.