نسرين طافش بالشورت وياسمين صبري "كاجوال" ورانيا يوسف بفستان .. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- وائل توفيق:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها، حيث ارتدت فستان صيفي اسود، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

جوري بكر

أطلت الفنانة جوري بكر على جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها حيث ارتدت ملابس "كاجوال"، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

سلمى أبو ضيف

خطفت الفنانة سلمى أبو ضيف أنظار جمهورها ومتابعيها، حيث ارتدت بدلة كلاسيك سوداء، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

ماجدة الرومي

شاركت الفنانة ماجدة الرومي جمهورها ومتابعيها إطلالتها في حفله الغنائي الأخير بـ "جدة"، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

نسرين طافش

أطلت الفنانة نسرين طافش على جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها، حيث ارتدت شورت صيفي، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

هاني سلامة

شارك الفنان هاني سلامة جمهوره ومتابعيه صورة أثناء زيارته قبر الرسول، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع "انستجرام".

ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها المميزة، حيث ارتدت ملابس "كاجوال"، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع الصور "انستجرام".

إلهام شاهين

شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها ومتابعيها صورة من زيارتها للعاصمة الإيطالية روما، وظهرت أمام تمثال الشاعر أحمد شوقي، وذلك عبر صفحتها بموقع الصور "انستحرام".

أروى جودة

أطلت الفنانة أروى جودة على جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها، وظهرت مرتدية نظارة على هيئة "قلب"، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع الصور "انستجرام".

أحمد الفيشاوي

شارك الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره ومتابعيها جلسة رسم وشم جديد، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".