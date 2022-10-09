شيرين عبد الوهاب تحتفل بعيد ميلادها في حفل "جامعة مصر" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

أحيت الفنان شيرين عبد الوهاب حفلها الغنائي على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وذلك مساء اليوم.

وحرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب على الاحتفال بعيد ميلادها مع ابنتها وجمهورها الذي ملأ أرجاء المسرح.

وتراوحت أسعار تذاكر الحفل بين 4 فئات، وهي 500، و1000، و1500، و2000 جنيه.

الحفل شهد ظهور المطربة شيرين عبد الوهاب، للمرة الأولى في حفل جماهيري في مصر، بعد غياب، وبعد شهرين من إحيائها حفل ختام مهرجان قرطاج للثقافة والفنون.

يذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب أعربت عن سعادتها بالغناء والمشاركة في الندوة التثقيفية الـ36 للقوات المسلحة، واحتفالات 6 أكتوبر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "شرفت وسعيدة بمقابلة الرئيس السيسي وكنت سعيدة وأنا بغني أمام كل الكوادر الموجودة وشيء عظيم أني أشارك في حدث عظيم وأشوف سيادة الرئيس.. فرحانة مبسوطة وحسيت إني شبعت لما شوفته".

وأضافت: "أنا مبسوطة بالمشاركة في احتفالية انتصارات 6 أكتوبر والحمد لله لاقيت دعم واستحسان من الرئيس السيسي وكل الناس القائمين على احتفالية أكتوبر، واعتقد ان كل الناس تفتخر بهذا الانتصار، وسعيدة أني شاركت في هذه الاحتفالية واني فرحتهم".

وأكدت انها عملت مع مجموعة محترمة وفنانين كبار في أغنيتي الأخيرة، مضيفة: "اشتغلت مع مجموعة محترمة وفنانين كبار وكملت بيهم".