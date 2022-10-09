صفاء جلال: "90% من صحباتي مطلقات واتجوزت راجل شرقي ومشيت على هواه" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أكدت الفنانة صفاء جلال أنها تفضل حياتها الأسرية على عملها في الفن، وذلك أثناء استضافتها في برنامج "كلام الناس" المذاع عبر شاشة "mbc مصر".

قالت: "هي اختيارات في الحياة، كل واحد فينا بيختار حاجة معينة، هل أنا اخترت نمرة واحد أكون فنانة، ولا نمرة واحد أبقى فنانة وزوجة وأم، كل واحد فينا عنده أولوياته، في فنانة بتختار أولوياتها إنها تبقى نجمة، شغلها أهم حاجة في حياتها، هو اللي بيعيشها، بيديها الإحساس بالسعادة والرضا عن الحياة".

وأضافت: "كلها أولويات، أنا اخترت إن نمرة واحد يبقى البيت وزوجي وبناتي وبعدين شغلي، في ناس تانية بتختار العكس، أنا اتجوزت وأنا عندي 24 سنة، صغيرة جدا، أنا اخترت أتجوز بشكل معين، وأتجوز راجل شرقي، وأمشي على هواه هو، وعلى حسب هو بيحب إيه؟، دلوقتي الستات هيشتموني على الكلام ده".

واستكملت: "هو كمان الحمد لله بيحاول يعمل كل حاجة عشان يبسطنا، بيحب بيته وبيحب بناته، وبيبحبني وبيحترمني، ولما يلاقي شغلي حاجة كويسة ومحترمة ومهمة، بيشجعني، وبيكون فرحان لما يلاقي الناس بتتكلم عن دور أنا عاملاه كويس، فهي شركة".

واختتمت: "أنا لما بعمل شغل بعمله كويس قوي، بس ميأثرش على بيتي وعلى حياتي، وبرضه في رجالة وحشة كتير، أنا 90% من صحباتي مطلقات، وستات عادية مش ممثلات ولا أي حاجة".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة صفاء جلال مسلسل "ملف سري" 2022، كـ"ضيف شرف".