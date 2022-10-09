كريم فهمي يفتح النار: "الناس اللي بتحرك بوقها على فيديوهات التيك توك فين موهبتهم؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

هاجم الفنان كريم فهمي صناع فيديوهات "تيك توك" الذين يرددون كلمات الأغاني أو المشاهد، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب "فهمي": "هي الناس اللي بتحرك بقها على فيديوهات التيك توك دول فين موهبتكم ؟، إيه الإنجاز إنك بتعرف تحرك بقك على الكلام، بجد حد يفهمني عشان أنا خايف يطلع ده لذيذ وأنا اللي متأخر ومش فاهم".

يذكر أن أخر أعمال الفنان كريم فهمي مسلسل "تحقيق"، بطولة أحمد مالك، خالد أنور، علي قاسم، تارا عماد، هدى المفتي، مي الغيطي، تأليف محمد الدباح، إخراج محمد فتحي.