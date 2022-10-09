كتب امير فتحي في الأحد 9 أكتوبر 2022 12:50 صباحاً - صدمت الفنانة السورية أصالة جمهورها ومتابعيها بعد مشاركة صور جديدة لاحدث اطلالتها عبر حسابها على انستغرام.
فقد ظهرت أصالة، بإطلالة مثيرة للجدل مرتدية فستانا مجسما باللون الأحمر ذي فتحة من الأمام وهو ما كشف عن رشاقتها وفقدان وزنها.
وأثارت أصالة جدلا بملامحها الغريبة وهو ما دفع الجمهور إلى التساؤل عن قيامها بعملية تجميل جديدة ساهمت في هذا التغير الكبير في ملامحها.
وقد تداول الكثيرون صورة اصالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكان منهم الكاتبة الكويتية دلع المفتي التي علقت كاتبة: “دلوني على دكتور التجميل تبع اصالة”.
بينما اعتبر اخرون انها فقدت ملامحها وتحولت الى نسخة من فنانات اخريات خاصة الفنانة بلقيس والفنانة بسمة بوسيل.
كانت هذه تفاصيل خبر اصالة تصدم الجمهور بأحدث اطلالة: “قلبت على بلقيس وبسمة بوسيل”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.