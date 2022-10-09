شكرا لقرائتكم خبر عن شبح الرحيل يرافق أليجري بعد الخسارة من ميلان فى قمة الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أصبح موقف المدرب الإيطالي أليجري صعبًا، بعد التعرض للهزيمة أمام ميلان فى أحد المباريات القوية داخل الكاليتشو، ليواصل المدرب نتائجه المحبطة مع الفريق هذا الموسم، مما قد يعجل من قرار إقالة المدرب خلال الساعات القليلة المقبلة، فى ظل إقتراب الفريق أيضًا من الخروج لدوري الأبطال والتوجه للدوري الأوربي، فى أحدي المواسم الكارثية "للسيدة العجوز".

وتعد إنطلاقة يوفينتوس هذا الموسم هي الأسوء للفريق خلال العشر سنوات الأخيرة، حيث لم يتمكن الفريق سوي فى الفوز خلال 3 مواجهات فقط من أصل 9 مباريات خاضها الفريق هذا الموسم، كما تعادل الفريق فى 4 مواجهات وتعرض للخسارة فى مناسبتين، الشئ الذي وضع الفريق فى المركز الثامن بترتيب الكاليتشو.



موقف مسئولي يوفينتوس من خسارة ميلان

وأعرب بعض المسئواين داخل نادي يوفينتوس عن إستيائهم الشديد من شكل الفريق هذا الموسم، خاصة أن الفريق لم يتمكن فى الفوز خلال أي مباراة كبيرة حتي الآن، الأمر الذي قد يضع الفريق خارج المنافسة عن اللقب للموسم الثاني على التوالي، بعدما كان الفريق يهيمن بصورة كبيرة على لقب الدوري المحلي، مما قد يدفع مجلس إدارة الفريق لأخذ قرارات ردعية فى مصير أليجري مع الفريق.



تعرف على موعد مباراة يوفينتوس القادمة

ومن المقرر أن يحل يوفينتوس الإيطالي ضيفًا على فريق ميكابي الإسرائيلي يوم الثلاثاء القادم، فى الجولة الرابعة، من منافسات المجموعة السابعة بدوري الأبطال، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة 6:45 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 7:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.