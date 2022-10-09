شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تشعل أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بأقوى حفل لعام 2022.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - • سلطانة الطرب تحتفل بعيد ميلادها مع الجمهور على خشبة مسرح أوبرا الجامعة.. وتشدو بأجمل أغانيها

• شيرين توجه الشكر لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على التنظيم المشرف للحفل.. وتؤكد:"الجامعة رجعتنى للغنا"

• الطفل محمد أسامة يشارك شيرين عبد الوهاب غناء"وانت ماشى فى سيناء حاسب" وسط تفاعل كبير من الجمهور

فى ليلة أسطورية، أحيت النجمة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا ضخما كامل العدد، على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حيث تألقت النجمة فى الحفل بإطلالة جذابة، وأشعلت المسرح بأفضل أغنياتها التى شكلت علامات فارقة فى مشوارها الفنى، وسط حضور كوكبة من ألمع نجوم المجتمع على رأسهم الكاتب والاعلامى محمد فودة عضو مجلس الأمناء ومستشار الجامعة، والدكتور أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس الجامعة، والفنان أحمد زاهر وزوجته ونجلتيه ليلى وملك، والدكتور صبورة السيد عضو مجلس النواب وزوجها الدكتور سامى عبد العزيز، والاعلامية شريهان أبو الحسن، والاعلامى محمد الباز.

وقدمت الحفل النجمة الصاعدة هدى الإتربى، حيث تألقت بإطلالة راقية خطفت الأنظار، مؤكدة أن هذا الحفل يأتى استكمالاً للبرنامج الفنى المتكامل الذى تقدمه جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لطلابها وللجمهور، وفى إطار إيمانها بدور الفن فى المجتمعات وتأثير الأغنية بأنواعها المختلفة فى تشكيل الوجدان.

وتألقت النجمة شيرين عبد الوهاب خلال الحفل بمجموعة من روائعها الغنائية القديمة والجديدة، حيث بدأت الحفل بأغنية "آه يا ليل، ايه يعنى غرامك ودعنى" وسط تصفيق حار من الجمهور، واتبعتها بأغنية "النفسية"، وأغنية "مشاعر"، و"انت عايش لك وبس"، و"جرح تانى" ورددها معها الجمهور، وأغنية "بص بقى"، و"أنا مش بتاعت الكلام ده"، وانسجمت النجمة فى غناء أغنية "كده ياقلبي"، و"حبيته بينى وبين نفسي"، كما تغنت من روائع الزمن الجميل اغنية "إنت عمرى" لسيدة الغناء العربي أم كلثوم.

وحرصت شيرين عبد الوهاب على توجيه الشكر لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، على دعوتها للغناء والتنظيم الرائع للحفل برعاية خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء، قائلة :"أنا بشكر جامعة مصر إنها رجعتنى للغناء تانى قدام الجمهور اللى بحبه"، كما وجهت الشكر للاعلامى محمد فودة على مجهوده لخروج الحفل بشكل مبهر ومشرف، وشكرت كل الحضور من مصر والجاليات العربية الذين حرصوا على حضور الحفل.

واحتفلت النجمة شيرين عبد الوهاب على خشبة مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بعيد ميلادها، وسط تفاعل الحضور معها على مدار أكثر من ساعتين متواصلة، حيث لبت النجمة مطالب الجمهور والذى طالبها بغناء عدد كبير من أغنياتها، وحرصت الفنانة على تحية الحضور أكثر من مرة، وشارك فى الحفل الطفل محمد أسامة حيث قام بالغناء مع سلطانة الطرب غناء أغنية :"وانت ماشى فى سيناء حاسب"، ثم طلبت منه النجمة غناء أغنيته الشهيرة "الغزالة رايقة".

وتواصل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تقديم الحفلات الغنائية لكبار نجوم الطرب فى مصر والوطن العربى، برعاية خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء، الذى يحرص على دعم الأنشطة الثقافية والترفيهية، حيث استضافت أوبرا مسرح جامعة مصر مؤخرا، عدد كبير من النجوم منهم النجم وائل جسار، والنجم بهاء سلطان، والنجم على الحجار، والنجم مدحت صالح، ونجم الجيل تامر حسنى فى احتفالية خاصة، والشيخ ياسين التهامى، وحققت الحفلات ردود فعل واسعة، وذلك فى إطار خطة الجامعة التى تستهدف تنظيم مجموعة من الحفلات الغنائية يقوم بإحيائها نخبة من نجوم الغناء فى مصر والدول العربية الشقيقة من أجل الارتقاء بالذوق العام وإعادة الاعتبار للغناء الراقى فى مواجهة انتشار موجة أغانى المهرجانات، وذلك على مسرح الجامعة الذى تم تجهيزه على مستوى عال من حيث أجهزة الصوت وأدوات الاضاءة ووسائل إدارة المسرح وفق أحدث التقنيات المستخدمة فى هذا المجال.

وتعد أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا صرحا فنيا وثقافيا يعمل على تزويد المجتمع المصري بالفنون المختلفة، فتقام على خشبة مسرح جامعة مصر العديد من الانشطة الفنية والمهرجانات العالمية ويعرض عليه عروض مسرحية عالمية، كما تنظم عليه المؤتمرات والندوات التي تدعم الدولة وتوجهها في تحقيق التنمية المستدامة ضمن خطتها 2030، تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة، وتم إنشاء أوبرا جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا عام 2011، وتعتبر حينها أول دار أوبرا خاصة في الوطن العربى حيث تبلغ السعة الإستعابية للمسرح الخاص بها 1026 كرسي، ومقسمة علي مستويان بطريقة هندسية حديثة، كما انها تحتوي علي أحدث التقنيات الفنية العالمية من صوت وإضاءة، وهي مناسبة لإقامة العروض الفنية مثل المسرحيات، والأوبرتات، وايضاً الحفلات الغنائية والمؤتمرات الدولية حيث انها مدعمة بغرف ترجمة تُتيح أكثر من لغة للجمهور.

وكانت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قد احتفلت مؤخرا بيوبيلها الفضي ومرور 25 عامًا على إنشائها، حيث تعد من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة في مصر، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات في المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسؤولية المجتمعية، وهو الدور الذي ينتهجه رئيس مجلس الأمناء خالد الطوخى لتصبح إحدى الجامعات العريقة التي يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها.