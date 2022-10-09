شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد مات ديمون.. رفض الحصول على 10٪؜ من أعلى إيرادات بتاريخ السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الـ8 من أكتوبر مع عيد ميلاد واحد من أهم ممثلي هوليود وهو النجم مات ديمون الذى يعتبر من أبرز نجوم هوليود ممن لهم تاريخ كبير ومسيرة سينمائية طويلة قدم فيها بطولة العديد من الأعمال إلا أنه خسر أهم دور حينما رفض بطولة فيلم أفاتار، وذلك رغم إصرار المخرج جيمس كاميرون على بطولته للعمل حتي وصل به الأمر لإغرائه بعرض أعتقد أنه لن يتم رفضه.

العرض تمثل في حصول مات ديمون على 10% من أرباح العمل، وهو الفيلم الذى حقق اجمالي إيرادات تخطت الـ 2 مليار دولار، وبالتالي كان سيحصل ديمون بجانب راتبه على 200 مليون دولار، إلا أنه رفض وقتها كافة المغريات لارتباطه بأعمال أخري غير افاتار.

وقال ديمون تلك الأمور خلال مشاركته في مهرجان كان السينمائي قائلاً: "لقد عرض عليّ المشاركة في أفاتار، الفيلم الذي حفر اسمه في التاريخ، حتى الآن لم أقابل ممثلًا رفض ثروة أكبر مني"، وأضاف: "كان من الممكن أن أصبح ملياردير، لذلك اعتبر أن هذا الفيلم من أسباب ندمي".

فيلم "أفاتار" بطولة سام ورذينجتن وزوي سالدنا وإخراج جيمس كاميرون، ويصدر له جزء ثاني عام 2022.