شكرا لقرائتكم خبر عن شريف رمزى ينعى الراحل جمال أرشيف: أفنى حياته لحفظ التراث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الفنان شريف رمزى "جمال أرشيف" الذى وافته المنية، اليوم السبت، بعد صراع مع المرض، وقد أفنى حياته فى جمع تراث الفن وتاريخه.

وكتب شريف رمزى على حسابه على فيس بوك: "توفى هذا الرجل الجميل المحترم الطيب أرشيف الفن المصرى كله كان حافظًا لتاريخ الفن ومحب بشغف لهذه الصناعة فقدانه لا يعوض كان راجل طيب وطاهر وفاعل ومحب للخير الله يرحمه أ. جمال أرشيف أفنى حياته لجمع وحفظ التراث والأرشيف وتاريخ الفن أرجو الدعاء له من الجميع.





يذكر أن جمال أرشيف كان ولعًا بمتابعة أخبار الفنانين ومشاهدة صورهم في الجرائد والمجلات وكان همزة وصل بين الصحافة والمشاهير، واستطاع جمال أحمد درويش أن يجمع من الجرائد والمجلات ما يحول بيته لأرشيف كبير.