شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "الباب الأخضر" فى مهرجان الإسكندرية السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص كل من المخرج رؤوف عبد العزيز، والفنانة سهر الصايغ والفنان عابد عناني، والفنان حمزة العيلي، على حضور فيلم "الباب الأخضر" الذي ينافس في المسابقة الرسمية بالدورة 38، كما حضرت نسرين ابنة أسامة أنور عكاشة، وحضر عدد كبير من الصحفيين والنقاد والجمهور لمشاهدته مع صناعه.

الباب الأخضر بطولة النجم إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوى، محمود عبدالمغنى، بيومى فؤاد، أحمد فؤاد سليم، حمزة العيلى، رشدى الشامى، عابد عنانى، إسلام حافظ، حنان سليمان، إخراج رؤوف عبدالعزيز.

تدور أحداث الفيلم خلال فترة التسعينيات في إطار اجتماعي حول تخلى البشر عن مبادئهم وأخلاقهم، وتغنى مطربة الراب نغم صالح الأغنية الدعائية للفيلم.

فيلم "الباب الأخضر" قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وصوره رؤوف عبدالعزيز بعد حصوله على موافقة أسرة الكاتب الكبير الراحل، والذي كتبه في فترة الثمانينيات ضمن مجموعة من الأفلام التي كتبتها ولم تظهر للنور.