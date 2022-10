شكرا لقرائتكم خبر عن فريق BTS يضيف إنجازا آخر له بحصوله على سبع جوائز فى حفل TMA والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر الفريق العالمي BTS حفل The Fact Music Awards الذي أقيم مساء يوم السبت في كوريا الجنوبية، وحصد الفريق سبع جوائز خلال الحفل؛ جائزة الديسانج، والتي تعد أكبر جائزة يحصل عليها فنان، جائزة فنان السنة، جائزة الفنان الأكثر تصويتا، جائزة الشعبية، جائزة اختيار FNS للفرق، جائزة اختيار FNS للمنفردين والتي نالها العضو جين، وجائزة FNS العالمية.

وشكر قائد الفريق كيم نامجون المعجبون من كافة أنحاء العالم، حيث قال: "شكرا لمعجبينا في أفريقيا، أستراليا، آسيا، أمريكا الشمالية والجنوبية، المحيط الهادي وكل مكان في العالم نحن حقا نحبكم ونفتقدكم شكرا لحبكم ودعمكم المستمر لنا"، وأدت الفرقة أغنيتين من ألبومها الجديد Yet To Come، وهم أغنية For Youth وأغنية Yet To Come.

ويستعد الفريق لأجل حفل Yet To Come الذي سيقام في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية يوم السبت المقبل لجذب أنظار العالم لها، بعد أن تم تعيينهم كسفراء للمعرض، وهذا بعد أن أتت كوريا الجنوبية من ضمن الدول التي تنافس لاستضافة معرض إكسبو 2030 بجانب كل من: السعودية، روسيا، أوكرانيا وإيطاليا.

وصرحت الشركة الخاصة بالفرقة بأن الحفل سيكون مجانا دعما لمدينة بوسان ولكوريا الجنوبية، وقال مسئول من شركة "Big Hit" إن الحفل سيكون له بث مباشر حتى يتمكن المعجبون العالميون من مشاهدته.