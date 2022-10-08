شكرا لقرائتكم خبر عن عوامل جعلت أحمد مظهر فتى أحلام الفتيات.. فى يوم ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنجبت السينما المصرية على مدار تاريخها العديد من النجوم الذى استحقوا لقب "جان" أو "فتى أحلام الفتيات"، فكان لكل من هؤلاء النجوم مميزاته الخاصة أو طلته التى تميز بها عن غيره، ولأن اليوم 8 أكتوبر يوافق ذكرى ميلاد الفنان أحمد مظهر الذى انطبق عليه مقولة الجان، نرصد لكم فى السطور التالية بعض الأسباب التى جعلت "مظهر" فتى أحلام الفتيات، فرغم تطور الزمن إلا أنه ما زال حتى هذه الأيام فتى أحلام فتيات كُثر لدرجة أن بنات هذه الأيام يحلمن بشاب بنفس صفاته.

- ضابط

أغلب الفتيات يغرمن بالضباط، لأن لهم هيبة وإطلالة مميزة، فكان مظهر من خريجى الكلية الحربية.

- الشنب

تميز مظهر بشبنه، فالعديد من الفتيات يعشقن الرجال أصحاب الشنب لأنه يعطيهم قدرا من الوسامة والرجولة.





- حبه للورد

لا توجد فتاة لا تعشق الورد، وكذلك مظهر فهو كان يحب الورد لدرجة أنه تاجر فيه وكان يصدره إلى الخارج، وذلك حسب تصريح سابق قاله فى أحد اللقاءات التليفزيونية التى ظهر فيها.

- الأناقة

لم يظهر مظهر على الشاشة بشكل غير لائق فكل الأدوار التى قدمها حتى وإن كان الدور يحتاج إلى ذلك، لكن مظهر كان أفضل من يمثل الأناقة والشياكة وحسن اختيار الملابس طوال حياته.





- الفروسية

كان يعمل مظهر بسلاح الفرسان، وهو الأمر الذى أدخله السينما وجعله يتميز بأداء الأدوار التى يحتاج فيها إلى ركوب الخيل أو النشان.