"عيونك حزينة" نرمين الفقي تنشر صورة جديدة والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها وهي تلتقط صورة "سيلفي" أمام مرآة، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلقت نرمين الفقي على إطلالتها: "يا مساء الخير والسعادة"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "جميلة جدا وعيونك حزينة"، وعلق آخر: "يا جمالوا".

يذكر أن الفنانة نرمين الفقي أعلنت تعاقدها على المشاركة في مسلسل "بعد النهاية" وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

مسلسل "بعد النهاية" إنتاج محمد إبراهيم، تأليف فداء الشندويلي، محمد إبرهيم، شيماء سامي، إخراج وائل فهمي عبد الحميد.