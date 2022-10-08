كارمن لبس: "تعرضت لمحاولات تحرش في طفولتي وفي الوسط الفني" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

كشفت الفنانة اللبنانية كارمن لبس عن تعرضها لمحاولات تحرش في طفولتها وبدايات دخولها الوسط الفني، وذلك أثناء استضافتها في برنامج "شو القصة".

قالت: "تعرضت لأول محاولة تحرش وعمري 9 سنين، من أحد الجيران، بابا كان قاسي علينا، ويبخاف أروح عن صحباتي لإن عندهم أخوات ولاد، مكانش يعرف أن الخطر موجود حوله".

وتابع: "كنا بنخاف نتكلم، لإننا كنا في فترة حرب، وممكن تحصل مشاكل كتير، ممكن حد يموت، ممكن أقول لأبويا يروح يقتل حد، فممكن تحصل حاجة مؤذية، قلت لأمي، قوتني، وقدرت أواجه هذا الشخص بعمر صغير".

وتابعت: "تاني مرة، قولت له إذا لو قربت خطوة واحدة، هقول لأهلي، وهفضحك، وكنت لسه صغيرة، وهو كان راجل، وفجأة لاقيته ركع، ومسك إيدي باسها، وقالي متفضحنيش وهرب، وبنته كانت صاحبتي، تفاجئت، هذا الشخص بنته في البيت بتخاف منه، وهو مشي وهرب قدامي، فتتزعزع صورة الراجل في ذهني".

واستكملت: "وتاني محاولات التحرش، كانت وعمري 9 أو 10 أو 11، وبعد ما دخلت الوسط الفني، بقى يجي منتج عاوز يعملني نجمة السنة، وأنا كنت عاوز أمثل وآخد أدوار، مش طموحي أكون نجمة، وبعدها يجي مخرج، فأخدت قرار إني مش قادره أقف قدامهم، خاصة إني لما قلت لأ، تشوهت سمعتي، إن مبروحش التصوير في وقته، وبعمل مشاكل، فأخدت قرار، خليني على مستوى ضيق، اشتغلت مسرح، وتركت الدراما، واشتغلت كورال وكورس وهندسة صوت، اشتغلت كل شيء في الفن، وبقى عمري 33 سنة، وبقيت قوية كفاية، إن مفيش حد يقدر يضحك عليا، أو إذا قال جملة أخاف منها، وبقى معنديش حاجة أخبيها، ومعنديش خوف حد يطلع عليا إشاعة".

يذكر أن كارمن لبس، شاركت في مسلسل "سر الجزء الثاني: التحدي" عام 2022.

المسلسل إخراج مروان بركات، تأليف مؤيد النابلسي، بطولة، بسام كوسا، باسم مغنية، كارمن لبس، وسام حنا، وغيرهم.