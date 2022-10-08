"داخلة على الـ 50 ".. ميار الببلاوي: "أنا معتزلش وهمثل بما يرضي الله "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

كشفت الفنانة ميار الببلاوي عن قيام أحد الاشخاص بالترويج لاعتزالها الفن وتعطيل مشاركتها في الأعمال الفنية، وذلك عبر مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

قالت: "إنهارده عرفت إني كنت مترشحة لمسلسل من المسلسلات اللي نفسي اشتغل فيها، لإنه مسلسل حلو، وبيتكلم عن حاجة كويسة، نفسي تبقى رسالة مني للناس، مش عايزة أجيب اسم المسلسل، لكن كفاية تعرفوا إني من الناس الأبطال اللي مترشحة للمسلسل".

وأضافت: "والناس كانوا مرحبين، وقالوا كلموا ميار الببلاوي، عشان تقولوها على الترشيح، طلع واحد، معرفش ايه موقعه من الإعراب؟، قالهم ميار الببلاوي، إنتوا متعرفوش ولا إيه؟، قالوا له مالها، الدور لايق عليها، ولايق على إنها لابسة الحجاب، قالهم لأ، دي اعتزلت، ومبتمثلش، وبعدين دي بتعمل برنامج ديني، وهتقعد تقولكم قال الله وقال الرسول، أنا مش فاهمة أنا هقرفهم ليه؟، ومالي إنا قولت قال الله وقال الرسول في الموضوع".

واستكملت: "وبعدين دي أرزاق، إنت هتستفيد إيه، لما تقطع رزقي في حاجة؟، يعني أنا أعرف كويس اشتغل شغلي، من غير ما أجي جنب حجابي وجنب ديني، ولا أزهق الناس، يعني خلاص ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وبعدين تقعد تقول دي بتعمل برنامج ديني، معقولة هتمثل وهي بتعمل برنامج ديني، إنت ميخصكش بقى، أنا يتعرض عليا الدور، أقبله مقبلوش، لكن إنت داير في كل حتة تقول، ميار الببلاوي اعتزلت، وبعدين ألاقي بيكتوا الفنانة المعتزلة، يا جماعة معتزلتش، حرام عليكوا توقفوا حال الناس ورزق الناس".

وواصلت: "وميطلعليش حد يقولي، إنت إيه يا ميار، جرى إيه يا ميار، إحنا كنا بنحترمك إنتي كنتي سبت الفن، أنا لا سبت الفن، ولا عايزه أسيب الفن، أنا ممثلة، ومذيعة، وبعمل كل حاجة بما يرضي الله، وفي النطاق الشرعي، ضوافر مفيش ضوافر، الميكب أنا جايا من تصوير، ابعدوا عني، ابعدوا عن رزقي، ابعدوا عن أكل عيشي أنا وابني، أنا مش معتزلة، ومبحبش الكلمة دي على فكرة، أنا ممثلة محجبة، وأكيد القائمين على الأعمال الفنية عارفين إنهم جايبين ممثلة محجبة".

وأوضحت ميار الببلاوي أنها تقدمت في العمر، ويليق أن تجسد شخصية "الأم" في الأعمال الفنية، قالت: "أنا واحدة داخلة على الـ50 سنة، أكيد وأنا داخلة على الخمسين أطلع دور الأم، أنا عندي شاب مبخبوش، أنا عايزة أعمل أدوار الأم، أدوار الأم مناسبة جدا لحجابي، واعتقد إن أنا ممثلة مش وحشة، والمسلسلات اللي بتتعرض لي لحد دلوقتي على الفضائيات، ومسلسلاتي الأخيرة، بتقول إني ممثلة كويسة، ليه إنت لما ترشح لمسلسل، تقول إني معتزلة، إنت جبت الكلمة دي منين؟، الكلمة دي مضايقاني جدًا، وبعدين يقولوا إيه؟، الله إنت عايزة تشتغلي في رمضان، إنت مش قولتي الشغل في رمضان حرام، أيوه، أنا مش هصور في رمضان، اعتقد إن شاء الله، مصورش في رمضان، عشان ميبعدنيش عن التراويح أو التهجد أو العمرة، بس لو هنصور مسلسل دلوقتي وهيتعرض وبيقول كلمة حلوة لله وبيحط سبوت على فترة مهمة في التاريخ، ليه لا؟، هي الفلوس اللي هاخدها مش حرام لإن المسلسل بيقول حاجة، وبعدين طالعة بحجابي وباحترامي وبسني، حرام عليكوا تاريخي ده كله".

ميار الببلاوي شاركت في عدد كبير من الأعمال الفنية، قبل ارتدائها للحجاب، الذي قدمت به أيضا أكثر من عمل، ومن أبرز الأعمال التي شاركت فيها: "رد قلبي"، "ديسكو ديسكو"، إنذار بالطاعة"، "رجل آيل للسقوط"، "وداعا للعزوبية"، "أهالينا".