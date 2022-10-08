ميار الببلاوي تستغيث بـ أشرف زكي.. بيقطعوا رزقي أنا و ابني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

وجهت الفنانة ميار الببلاوي رسالة للفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، استغاثة من الذين يدعون اعتزالها الفن وهو ما يعطل مشاركتها في الأعمال الفنية، وذلك في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

قالت ميار الببلاوي: "بعد إذنك يا دكتور، شوف لنا مين الناس اللي بتوقف حالنا؟، وإحنا صلا حالنا موقوف يا دكتور، يعني أنا جيلي كلهم بيستغيثوا على صفحاتهم، لسه شايفه بوست لكريم الحسيني وقبلها كانت هند عاكف، مينفعش، إحنا عندنا كرامة وبرستيج، إن أحنا منقولش، أنا الحمد لله، شغالة في الميديا كويس، وبرنامجي محقق مشاهدات وتريندات وكويس وزي الفل".

وأضافت: " لكن كمان مسمحش إن لما يجيلي دور يقول لا، وبعدين داير في كل حتة يقول، إنتوا عايزين تشغلوا ميار الببلاوي إزاي وهي معتزلة؟، طب إنت بتعرف منين، طب إنت مالك، مين مسلطك عليا، مبقولش غير حسبي الله ونعم الوكيل، في أي حد يقول إني اعتزلت وفي أحد يوقف أكل عيشي ويقطع رزقي أنا وابني".

ميار الببلاوي شاركت في عدد كبير من الأعمال الفنية، قبل ارتدائها للحجاب، الذي قدمت به أيضا اكثر من عمل، ومن أبرز الأعمال التي شاركت فيها: "رد قلبي"، "ديسكو ديسكو"، إنذار بالطاعة"، "رجل آيل للسقوط"، "وداعا للعزوبية"، "أهالينا".