شيرين: "أصعب موقف في حياتي لما شفت أبويا عاجز وأنا مش قادرة أعمله حاجة" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

تكشف الفنانة شيرين عبد الوهاب تفاصيل من أسرار حياتها في حلقة جديدة تظهر فيها مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc".

ونُشر برومو الحلقة على صفحة "dmc" بموقع "انستجرام"، وظهرت شيرين وهي تعترف: " في حاجات هقولها، مقولتهاش قبل كده خالص، ونفسي أعيش وسط ولادي لما يكبروا ويكونوا فنانين وهم اللي بيشغولني".

وأضافت: "حسيت بعد مرور عشرين سنة من ظهور أغنية آه يا ليل، بحب الناس، لإن هم اللي عملوني".

وعن أصعب المواقف في حياتها، قالت: "لما شفت والدي عاجز ومش قادرة أعمله حاجة".

وعبرت عن ندمها لثقتها في البعض:" أكتر حاجة ندمت عليها الثقة في ناس مكانوش يستاهلوا".

يذكر أن شيرين عبد الوهاب كشفت أهمية الدور الذي يقوم به الموزع الكبير طارق مدكور، بعد عودتها مؤخرا للتعاون فنيا معه، وتوليه الإشراف على تسجيل وميكساج أحدث أغانيها "المترو"، وتداول راد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات شيرين وحديثها عن العرسان ودور طارق مدكور في حياتها.

صرحت في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الثلاثاء: "أم كلثوم مبقتش كوكب الشرق إلا بمساعدة كل اللي حواليها، وهذه العناصر تكمل العمل الفني، وتساهم في النجاح الكبير الذي يتحقق".

وردا على دعوة الإعلامي يوسف الحسيني، لها للظهور في البرنامج، أجابت "اللي عايزني يطلب إيدي من طارق".

وأضافت: "طارق تعب معايا الفترة اللي فاتت ولسه هيتعب معايا، وكان حريص إني أوصل لكم وتوصلولي".

شيرين اختتمت، قائلة: "حلو يكون مسؤول عنك حد فاهم وكبير وعنده خبرة عالية، وطول ما أنا موجودة في الوسط أحب أستفيد من الناس الكبار".