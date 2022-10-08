حمادة هلال يحتفل بالمولد النبوي الشريف مع جمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان حمادة هلال الأمة الإسلامية بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

ونشر هلال صورة له من المسجد النبوي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق : "حبيبنا المصطفى صلوا عليه اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم كل عام وانتم بخير".

وطرح الفنان حمادة هلال مؤخرًا أغنية "الفرح مالينا"، عبر قناته بموقع "يوتيوب".

أغنية "الفرح مالينا" من كلمات أحمد شكري، ألحان مصطفى شكري، حمادة هلال، توزيع أحمد عادل.

من ناحية أخرى حقق حمادة هلال نجاحًا كبيرًا، في رمضان 2022 من خلال مسلسل "المداح- أسطورة الوادي".

مُسلسل "المداح أسطورة الوادي" من بطولة حمادة هلال، وهبة مجدي، وأحمد بدير، وخالد سرحان، وأحمد عبد العزيز، وكمال أبورية، ودنيا عبد العزيز، وحنان سليمان وغيرهم، ومن تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.