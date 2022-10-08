شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب ضيفة صاحبة السعادة الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف النجمة إسعاد يونس، السوبر ستار شيرين عبد الوهاب، فى حلقة جديدة من برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة «dmc»، فى حلقة على جزأين، يعرض يومى الإثنين والثلاثاء المقبلين.

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة «dmc»، برومو الحلقة، وعلقت: "النجمة شيرين عبد الوهاب تعود إلينا من جديد في صاحبة السعادة، السهرة دي مش بس غنائية، ده إحنا هنعرف فيها تفاصيل كتير، استنونا يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين الساعة 11:00 مساء، فقط على dmc».

وتحيى النجمة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا ضخما كامل العدد اليوم السبت، على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تقدم من خلالها مجموعة من أجمل أغنياتها التى شكلت علامات فارقة فى مشوارها الفنى الممتد منذ 20 عاما والتي اشتهرت بها طوال مشوارها الطربى ويحفظها الجمهور عن ظهر قلب ومنها روائعها الخالدة :"آه ياليل" و"جرح تانى" و"نساى" و"على بالى".

ومن المقرر أن تقدم شيرين عبد الوهاب فى حفلها الكبير مجموعة مختلفة ومتنوعة من الأغانى، منها :"بكلمة منك" و"مشاعر" و"انكتبلى عمر" و"أنا فى الغرام" و"لازم أعيش" و"القماص" و"واحدة بواحدة"، إضافة لبعض أغنيات من ألبومها الجديد الذى تجهز له حاليا وتتعاون فيه مع أبرز الملحنين والشعراء والموزعين.