شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم فضل ونعمة يقترب من مليون ونصف فى ثالث أيام عرضه بالسينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم فضل ونعمة نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحه في دور العرض السينمائية المختلفة الأربعاء الماضي، إذ أنه حصد أمس مليون و308 ألفًا و359 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 3 أيام 2 مليون و991 ألفًا و964 جنيهًا.

فيلم "فضل ونعمة" بطولة ماجد الكدوانى، هند صبرى، محمود حافظ، محمد رضوان، ياسمينا العبد، الطفل إسماعيل أحمد الجندى وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، وتأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

وتدور الأحداث في إطار كوميدى حول الزوجين فضل (ماجد الكدوانى) ونعمة (هند صبرى) يمتلكان عربة أكل سريع ويتورطان في قضية ويحاولان إثبات براءتهما.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم طرحت الأغنية الرسمية للفيلم والتى تحمل اسم "أحلامى مش بالليل" بصوت مطرب الراب شاهين، وشارك في أدائها أبطال العمل ماجد الكدواني وهند صبري، وحققت الأغنية تفاعلا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن آخر أعمال ماجد الكدوانى في السينما فيلم "الجريمة" الذى تم طرحه في يناير 2022، من بطولة أحمد عز، منة شلبى، سيد رجب، رياض الخولى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، نبيل عيسى، ميرنا نور الدين، حجاج عبد العظيم، محمد أبو داود، وعدد آخر من الفنانين، وإخراج وتأليف شريف عرفة، وشارك في كتابة السيناريو والحوار أمين جمال، محمد محرز.

أما هند صبرى فيعرض لها حالياً فيلم "كيرة والجن" الذى حقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية بوصوله إلى 116 مليون و856 ألف جنيه حتى الآن والفيلم مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

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